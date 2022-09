Vin : une récolte 2022 exceptionnelle

"Les grappes sont arrivées à bonne maturité, gorgées de sucre et de soleil". Vincent Tribaut, viticulteur en champagne, est un homme avec le sourire aux lèvres pour la rentrée. L’association de soleil et de pluie suffisante a donné une récolte exceptionnelle. Exceptionnelle également par sa précocité, car ses équipes ont dû tout vendanger en une semaine. Mais le vin est déjà plein de promesses, "particulièrement cette année, c’est vraiment du miel", sourit le viticulteur.

Des prix à la baisse

Une récolte qui rend heureux les vignerons, mais aussi les cavistes. "Il y a énormément de raisins donc après des années de vaches maigres et des prix très hauts, on risque de se retrouver avec quelque chose de plus équilibré donc le consommateur est gagnant", indique Hugues Le Marié, caviste. Patience toutefois car la récolte 2022 arrivera sur les cartes des restaurants et chez les cavistes dans seulement 15 mois.