Vienne : une épicerie sociale vectrice de solidarité

Léopoldine vient toutes les semaines faire ses courses. Pour elle, l'épicerie sociale est indispensable : ses moyens ne lui permettent pas de se nourrir correctement. Sur les rayons, des légumes éclatants de fraicheur réconfortent notre acheteuse. 130 familles qui ont atteint le seuil de pauvreté dépendent de l'épicerie sociale.

De la terre à l'assiette

Des petits prix et des produits frais toute l'année grâce à une dizaine de producteurs. Camille produit des légumes bio qu'elle livre une fois par semaine. Une action solidaire, puisqu'elle emploie des personnes en difficulté, et un débouché pour son circuit court. Des recettes et des ateliers de cuisine à petits budgets sont proposés. Il est aussi possible de manger tous les jours sur place. Le restaurant est ouvert à tous publics : chacun paie en fonction de ses revenus. Certains bénéficiaires sont aussi bénévoles. Ils s'occupent du magasin, vont récolter les légumes et cuisinent ; plus qu'une association, c'est une famille.





Le JT

Les autres sujets du JT