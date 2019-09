VIDEO. Sensible à la cause animale, Raphaël Mezrahi a créé un champagne 100 % vegan

Raphael Mezrahi et le vigneron Thomas Cheurlin ont emmené Brut dans les coulisses de la fabrication d'un champagne 100 % végan. Ici, on trie les coccinelles à la main et on oublie les pesticides quels qu'ils soient. Les produits sont également certifiés vegans au niveau de l'amendement et au niveau de l'engrais. "Il n'y a pas du tout de base animale", précise le vigneron Thomas Cheurlin.

Du tri des raisins jusqu'à la filtration

Les vins et champagnes contiennent très souvent des produits d'origine animale notamment dans la phase de filtration. Raphael Mezrahi tient donc à les exclure totalement. Ainsi, cela passe aussi par le tri, à la main, des coccinelles avant de presser le raisin. "Je trouve ça par normal de se servir des bêtes et de les laisser crever après", explique l'humoriste.

"La différence entre le vin non-vegan et le vin vegan, ça va intervenir au moment du collage, après les fermentations", ajoute Freddy Crenillier, responsable de cuverie. C'est un procédé qui permet de clarifier le mélange et d'enlever les impuretés et le dépôt. Dans cette étape de la fabrication, est généralement utilisée de la gélatine de poisson. Mais dans le cas d'un champagne vegan, on exclue le collage des vins aux protéines animales. "Et donc là, on est à base de petits pois", explique Freddy Crenillier.