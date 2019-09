VIDEO. S'il n'y avait que 100 animaux sur Terre, comment seraient-ils répartis ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

78 animaux vivraient dans les océans et 22 sur la terre ferme. Parmi eux, il y aurait 27 poissons et 47 arthropodes, un embranchement qui compte les insectes, les arachnides, les crustacés... Mais bien qu'ils semblent être partout autour de nous, les oiseaux et les mammifères sauvages représenteraient moins 'un individu, même mis ensemble. Des embranchements d'animaux pourtant moins célèbres seraient plus largement représentés : il y aurait 8 annélides, autrement dit des vers, 8 mollusques, comme par exemple un escargot et une pieuvre, 4 cnidaires, des animaux aquatiques, et comptant les coraux et les méduses…

Beaucoup de plantes

Les êtres humains seraient deux et grâce à leur influence, on compterait aussi quatre animaux d'élevage. Mais ces animaux ne représentent qu'une infime partie du vivant. Tous ensemble, ils ne pèsent que 2,5 giga tonnes de carbone, soit moins d'1 % de la biomasse totale de la Terre.

Le reste serait composé de micro-organismes appelés protistes et archées, de champignons et de virus. Bien plus nombreuses : les bactéries qui représentent 13 % de cette biomasse. Mais surtout les plantes, qui, elles, représentent 82 % de la vie sur Terre.