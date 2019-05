VIDEO. Quels sont les bienfaits des super-aliments pour la santé ?

La spiruline

Apparue il y a plus de 3 milliards d'années, la spiruline est l'une des premières formes de vie sur terre. Cette algue microscopique bleue-verte contient jusqu'à 70 % de protéines et est, de ce fait, le meilleur allié des sportifs. Elle est consommée depuis des siècles en Amérique latine et en Afrique pour ses nombreuses vertus : elle lutte contre la fatigue et facilite la récupération après une activité physique.

Les graines de chia

Les graines de chia étaient déjà appréciées des Aztèques. En Occident, il faut attendre les années 1990 pour qu'elles emplissent les rayons de nos magasins. Ce super-aliment, riche en vitamines et en acides aminés, est bon pour la peau, les cheveux et la mémoire.

Le curcuma

Cette épice équilibre le niveau de cholestérol, stimule la digestion et est bonne pour le teint. Elle est également utilisée dans le traitement de plusieurs pathologies et aurait des effets protecteurs contre plusieurs types de cancer. Ses vertus médicinales sont connues depuis plusieurs millénaires en Asie, notamment en Inde.