VIDEO. Quels sont les arguments des anti-éoliens ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"Ce n'est pas aussi écologique qu'on ne le pense"

L'éolien est un des piliers de l'énergie renouvelable mais certains soulignent qu'il n'est pas si écologique qu'il ne le prétend. Plusieurs experts mandatés par le ministère de l'Agriculture ont notamment souligné la concomitance de l'installation d'un champ éolien avec des troubles observés chez des animaux d'élevage. Et ce n'est pas le seul défaut majeur relevé.

Le recyclage difficile des éoliennes est également pointé par ses détracteurs. Certains doutent que ces structures, dont la durée de vie est de 20 ans, puissent être recyclées ou éliminées de manière saine.

"Ça coûte cher et ça enrichit surtout le promoteur"

"L'éolien industriel n'est là que (…) pour enrichir les promoteurs", lance un opposant avant qu'un autre ne souligne : "Il y a effectivement des gens qui gagnent beaucoup d'argent là-dedans mais ce n'est pas nous !" En effet, l'éolien est souvent considéré comme une activité particulièrement dépensière. Rien qu'en 2018, les charges du service public liées au soutien de l'éolien terrestre en France s'élevaient à 1,39 milliard d'euros.

"Ce n'est pas esthétique"

"On n'a clairement plus un paysage rural et bucolique", déplore un villageois français qui dénonce l'allure devenue trop industrielle des territoires de sa région. Malheureusement pour lui, ces grandes pales d'acier n'ont pas fini d'orner nos panoramas. Près de 8000 éoliennes tournent chaque jour en France et Emmanuel Macron souhaite tripler la production du parc éolien terrestre d'ici 2030.

Les images de l'enquête ont été diffusées par l'émission C Politique ce dimanche 7 avril sur France 5.