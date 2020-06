VIDEO. Miel des villes VS miel des champs : lequel est le meilleur ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Notre miel a été élu deuxième meilleur miel mondial au Congrès Apimondia 2017", se réjouit Martin Liot, responsable de La Recyclerie. Si ce miel est d'aussi bonne qualité, c'est parce que les abeilles vivent mieux en ville qu'à la campagne. La pollution liée aux hydrocarbures est néfaste mais moins que les pesticides qui déciment leurs colonies. Les abeilles des villes vivent d'ailleurs plus longtemps. Dans les campagnes, le taux de mortalité est aujourd'hui proche de 30 %. Aussi, les températures en ville sont plus clémentes pour les abeilles.

Preuve de leur bien-être : les fermes apicoles urbaines produisent deux fois plus de miel. Une ruche de 40 000 abeilles produit en moyenne 60 kilogrammes de miel en ville contre 30 à la campagne. Autre avantage : les miels urbains sont souvent plus complexes en termes de saveurs. Cela s'explique par la monoculture dans les campagnes qui offre peu de choix aux butineurs contrairement aux villes qui proposent une grande diversité de végétaux avec notamment de nombreuses fleurs d'ornement. Aujourd'hui, environ 700 ruches sont installées sur les toits parisiens et beaucoup d'autres villes s'y sont mises comme Berlin, Londres ou encore Genève.