VIDEO. Les travailleurs de l'ombre

Chaque année, ils récoltent une grande partie des fruits et légumes que nous retrouvons dans les rayons de nos supermarchés. Au printemps, ils arrivent par bus d’Espagne et passent plusieurs mois dans les régions agricoles, souvent dans des logements de fortune. Ce sont les travailleurs détachés. Certains dénoncent aujourd'hui des conditions de travail difficiles, des heures non déclarées, des logements "indignes".

Travail dissimulé ?

Venus majoritairement d’Amérique du Sud, ils sont employés par des entreprises de travail temporaire espagnoles. Ces entreprises proposent aux exploitants agricoles français une solution face à la pénurie de main-d’œuvre pour travailler dans les champs. Mais plusieurs d’entre elles sont aujourd’hui dans le collimateur de la justice pour travail dissimulé.

Une enquête de Laura Aguirre de Carcer, Thomas Guery, Marielle Krouk diffusée dans "Envoyé spécial" le 7 janvier 2021.

