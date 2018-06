VIDEO. Le combat du pionnier du commerce équitable Andines

Dans sa boutique, Kevin Felton tient à "encourager le savoir-faire de la culture d’origine de chaque produit". Chaque produit est fabriqué à la main et en France, cela s’inscrit donc "dans la notion d’agriculture paysanne". Il s'agit d'une "fabrication à petite échelle qui fait vivre tout le monde, avec un respect total de la nature". Ici, le consommateur sait exactement ce qu’il achète. Par exemple, Kevin Felton et son équipe sont allés à la rencontre des producteurs du sucre vendu dans son magasin : les Ingapi. "Ils coupent la canne à sucre à maturité dans le champ, donc c’est une sélection de cannes à sucre, ce n’est pas un défrichage", explique le gérant d’Andines. De plus, le sucre venant d’Équateur a un bilan carbone inférieur à celui produit localement. "Simplement parce qu’il est produit artisanalement", poursuit Kevin Felton.

Transparence et éthique

Dans sa boutique, Kevin propose des produits d’Équateur, du Burkina Faso, du Niger mais aussi des produits français. Selon lui, c’est une bonne chose que le commerce équitable soit diffusé par la grande distribution pour que ce soit accessible à tout le monde. En revanche, il estime que les produits ne doivent pas "perdre" leurs "origines". Kevin Felton veut prôner une transparence totale "d’un bout à l’autre de la filière". De plus, pour les producteurs, cela est un débouché commercial supplémentaire qui leur permet de vivre mieux. "C’est une notion qui ne rentre pas dans le financier (…) tout ça, ça dénature le commerce, qui reste un échange humain, à la base", regrette Kevin.