VIDEO. La Caverne, une ferme en plein Paris

Théo Champagnat, ingénieur agronome, a co-fondé la Caverne en 2017. Cette exploitation est bien particulière : elle se trouve en plein Paris sous des immeubles HLM. Ici, il y a plein de LEDs sous lesquelles poussent du jeune cresson, des jeunes radis ou encore des jeunes brocolis.

Pour le co-fondateur de cette ferme urbaine, les lieux souterrains représentent une opportunité à la fois pour les bailleurs et les propriétaires qui ne savent pas quoi faire de ces lieux. La Caverne permet de produire au plus près des consommateurs là où 70 % de la population vit et où elle veut de plus en plus de produits d'origine locale et biologique. Parmi les produits proposés : des champignons comme des pleurotes gris ou encore un large choix d'endive, le 3ème légume préféré des Français comme le rappelle Théo Champagnat.

Des initiatives sociales

Plus de 90 % de la production est consommée en Île-de-France. La dernière champignonnière de Paris intramuros a fermé il y a plus de 50 ans. Pour recréer cette activité disparue, la Caverne a décidé de s'appuyer sur les habitants du quartier populaire où elle s'est installée. La Caverne fait ainsi du social par trois biais : l'association embauche localement dans le quartier, fait des distributions à des prix préférentiels pour les résidants du HLM dans lequel elle est implantée. Enfin, la Caverne propose aussi des visites pédagogiques pour des écoles ou pour les résidents du quartier.

En plus de leur propre activité, la Caverne accueille plusieurs start-up qui font soit de l'agriculture urbaine, soit de la logistique décarbonnée en ville.