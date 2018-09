VIDEO. Isolation, alimentation, textile… Le chanvre, une plante aux fonctions stupéfiantes

Le chanvre est utilisé depuis des siècles pour fabriquer les cordages des navires, les vêtements ou le papier. La première Bible de Gutenberg a d'ailleurs été imprimée sur du chanvre. Aujourd'hui encore, on le retrouve dans de nombreux produits du quotidien comme des cosmétiques, des huiles, des biocarburants, des billets de banque et même des médicaments.

Plus surprenant encore, le chanvre est aussi présent dans le secteur du bâtiment. Il est notamment utilisé pour l'isolation et pour la construction de cloisons en "béton de chanvre". La transformation du chanvre est moins polluante que celle de la laine de verre ou que les parpaings.

Pour le textile, le chanvre fournit aussi une matière première de très bonne qualité. Et par rapport au coton, il nécessite entre 2 et 11 fois moins d'eau selon les méthodes de production et il demande peu d'efforts aux agriculteurs. Enfin, le chanvre est aussi utilisé comme aliment. Les graines de chanvre sont, par exemple, très riches en protéines ainsi qu'en minéraux, comme le fer et le magnésium. Adaptée à des climats tempérés comme en Europe ou en Amérique du Nord, cette plante permet donc de développer des filières 100 % locales.