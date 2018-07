VIDEO. Est-il possible de produire des légumes sans se soucier des saisons ?

Une production prolifique et sans arrêt. C’est le pari de la ferme d’Helena, une horticultrice et Knútur, un agronome. Ici, à Friðheimar - une ville située à 100 km de la capitale islandaise - on ne s’arrête pas de produire, même en hiver. Tout cela, c'est grâce à la géothermie. "Nous avons des hivers très longs, très froids et très sombres mais ce qui est incroyable en Islande, c’est que nous avons beaucoup de ressources naturelles donc nous pouvons utiliser la nature pour qu’il soit possible de récolter des tomates tous les jours de l’année."

Un procédé sans produits chimiques

Ici, des pompes récupèrent une eau à 95°C en provenance directe des nappes phréatiques. Par la suite, elle est chauffée dans les immenses serres de Friðheimar qui changent le climat polaire en climat méditerranéen.

C’est un système hydraulique qui produit l’électricité et aucun produit chimique n’est employé dans les cultures. Et les résultats sont là. "L’an dernier, nous avons récolté 370 tonnes de tomates et de concombres donc une moyenne d’environ 1 tonne par jour", détaille Knútur.

Si Friðheimar a assuré 18 % de la production islandaise, pas question de faire du gaspillage. Ainsi, les tomates qui ont des défauts servent à la fabrication de sauces, chutneys ou encore glaces à la tomate.

Une aubaine aussi pour le tourisme ! L’année dernière, Friðheimar a accueilli pas moins de 100 000 visiteurs.