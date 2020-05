VIDEO. Aurore Market, le magasin en ligne qui veut rendre le bio accessible à tous

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Souvent plus cher que les produits dits "conventionnels", le bio n'est pas toujours accessible à tous. Roman Régis, cofondateur du magasin en ligne Aurore Market a voulu inverser cette tendance. Situé dans l'Aveyron (Occitanie), ce magasin en ligne propose des produits bio et équitables. "Ça fonctionne avec une adhésion annuelle de 60 euros qui vous permet d'accéder au catalogue, de faire vos courses et de vous les faire livrer chez vous ou en point relais", indique-t-il. Pour chaque adhésion, l'entreprise s'engage à en reverser une à une famille à faibles revenus afin de rendre le bio accessible à chacun.

Le circuit-court avant tout

Le magasin dispose d'un entrepôt. "On est en circuit court avec nos producteurs et nos consommateurs, là où d'autres systèmes de distribution vont avoir plusieurs intermédiaires dans la chaîne", développe Roman Régis. Pour faire des économies et assurer pleinement son service, l'entreprise a fait le choix de ne pas investir dans le marketing : "Vous devenez adhérent, et une fois que vous devenez adhérent, après ça, on vous laisse tranquille et on ne va pas dépenser ce budget pour faire ré-acheter, vous forcer quelque part à surconsommer."

Aujourd'hui, le site revendique plus de 12 000 adhérents. "C'est assez incroyable de voir les milliers d'adhérents qui sont sur le site, de familles aidées aussi, qui peuvent accéder à des produits de meilleure qualité, ce qui n'était pas possible avant, de participer à ce mouvement et de faire changer les choses", se réjouit Roman Régis.