VIDEO. Délinquance rurale : le GPS pour tracteur est devenu la cible favorite des voleurs

Depuis 2014, année record en termes de délinquance rurale, près de 8 000 plaintes pour vol sont déposées chaque année par des agriculteurs. Ce sont par exemple 500 pieds de vigne arrachés (dans l'Hérault en 2020), une récolte d'asperges envolée (dans le Gard) ou 220 poules pondeuses disparues (en Bourgogne)... tout ce qui peut avoir une valeur marchande. Mais aujourd'hui, dans les exploitations françaises, ce qui suscite le plus de convoitises, c'est un outil.

Presque tous les tracteurs nouvelle génération sont dotés d'un accessoire très coûteux : le GPS agricole, qui a changé la vie de nombreux exploitants. "On ne saurait plus s'en passer", affirme un céréalier dans cet extrait d'"Envoyé spécial". Les tracteurs qui en sont équipés reconnaissent au mètre près la géométrie des parcelles, leur évitant de passer deux fois au même endroit. Un réel gain de temps et de carburant.

Des réseaux de plus en plus professionnels

Le 11 août 2020, l'agriculteur a découvert en ouvrant son hangar que tout son matériel de pointe avait disparu... "Ça fait vraiment drôle", confie-t-il. Dans les cabines de ses tracteurs (que personne ne ferme à clé), ne restaient que le siège et les pédales. Les voleurs les avaient recouverts d'une poudre marron destinée à effacer leurs empreintes – le signe qu'il s'agirait de professionnels. Cette nuit-là, ils avaient dérobé pour 30 000 euros d'équipement.

Selon les enquêtes de gendarmerie, ce type de vols serait de plus en plus souvent le fait de bandes organisées, aux techniques bien rodées. Une vidéo de surveillance filmée dans un hangar agricole montre ainsi deux hommes, aux visages dissimulés par une capuche, se dirigeant droit vers un tracteur. Pendant que le premier débranche une antenne sur le toit, le second pénètre dans la cabine... puis en sort avec une partie de l'ordinateur de bord. Soit un butin de plusieurs milliers d'euros de matériel en moins de quarante secondes...

