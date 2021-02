VIDEO. Comment bien choisir ses œufs ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les Français consomment en moyenne 216 œufs par an et dans les rayons des supermarchés, les marques sont nombreuses. Marion Wintergerst, responsable des campagnes chez CIFW, donne ses conseils pour s'y retrouver. "Ici on a du label rouge, un peu plus loin on a du bleu blanc cœur, bien sûr du bio, là des œufs de poules élevées au sol, toutes ces mentions, tous ces labels, ils ne se valent pas et c'est ce qu'on va voir ensemble", explique-t-elle. Aujourd'hui, en France, il y a deux labels qui sont reconnus : le bio avec la mention AB et le label rouge.

Un code simplifié pour mieux choisir ses œufs

"Pour s'y retrouver sur les œufs, c'est assez facile puisqu'il y a un code qui vous permet de savoir comment les poules ont été élevées. Ça va de 0 à 3, sachant que 3 c'est pour les cages, ici dans ce rayon, on n'en a pas donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer, finalement c'est plutôt une bonne nouvelle car ce supermarché ne vend pas d'œufs de poules élevées en cage", développe Marion Wintergerst. Le code 2 correspond à l'élevage des poules au sol, le code 1 à l'élevage en plein air et enfin le code 0 pour les œufs bio.

En France, 47 % des poules sont élevées en cage contre 63 % en 2017.