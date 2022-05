Un foyer de peste porcine africaine détecté en Allemagne, près de la frontière française

Le lieu touché se trouve à six kilomètres de la frontière française. Un foyer de peste porcine africaine a été détecté dans un élevage porcin à Forchheim am Kaiserstuhl (Allemagne), a annoncé le ministère français de l'Agriculture, jeudi 26 mai. L'élevage touché, qui compte 35 porcs élevés en plein air, a été entièrement dépeuplé. "Aucun cas n'a été identifié à ce stade au sein de la faune sauvage dans la zone alentour", a précisé le ministère. Il lancera une cellule de crise "la semaine prochaine" avec "l'ensemble des professionnels et services de l'Etat".

Plusieurs cas en Italie

Ailleurs en Europe, des agriculteurs italiens ont alerté le gouvernement la semaine dernière sur la diffusion inquiétante de la peste porcine dans la péninsule. Des cas ont été détectés dans le nord-ouest de l'Italie et la région de Rome.

La maladie ne touche que les porcs, sangliers et phacochères et n'est pas transmissible aux personnes. Le virus est toutefois très contagieux pour ces animaux, avec un très fort taux de mortalité. Il se transmet d'un animal à un autre par la consommation de denrées infectées, ou par contact avec tout support contaminé.