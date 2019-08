Un champignon menace la banane colombienne

La banane est le fruit le plus consommé au monde. Mais aujourd'hui, les producteurs ont peur, car elle est menacée. La maladie de Panama, déjà présente dans plusieurs régions d'Amérique latine, arrive en Colombie. Un champignon qui attaque les sols et les plantations et empêche la production du fruit. En Colombie, l'état d'urgence vient même d'être déclaré.

Un champignon résistant

"Ici, à La Guajira (Colombie), nous procédons à une éradication sur environ 175 hectares, c'est très contenu. Six plantations sont atteintes et nous les traitons, mais nous ne devons pas minimiser le risque de propagation", déclare un producteur. Le champignon résiste à tous les pesticides. Les plantations touchées doivent être entièrement détruites. Mais il voyage aussi, sur les bottes, les roues et les machines agricoles. Tout doit être désinfecté. La Colombie se protège en particulier de ses voisins. La banane est la deuxième exportation agricole colombienne.