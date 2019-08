Bananes : la Chine en raffole

Les bananeraies s'étalent à perte de vue. Le Yunnan au sud de la Chine est l'une des régions qui produit le plus de bananes en Chine. Celles-ci sont destinées aux grandes villes comme Pékin et Shanghai, où la demande ne cesse d'augmenter. Ces producteurs de bananes ont un carnet de commande bien rempli. "La demande est tellement importante qu'on a du mal à suivre", témoignent l'un d'eux. Cela a même fait les gros titres des journaux et reportages télévisés.

La banane a la côte chez les classes moyennes

La raison ? La banane est devenue la star des émissions culinaire pour cette classe moyenne de plus en plus soucieuse de sa santé. Ainsi, la consommation de bananes, natures ou panées, a augmenté de 50% l'an dernier. En conséquence, la Chine doit maintenant importer, et se tourne vers les pays voisins. Au poste frontière entre le Laos et la Chine, l'activité est débordante. Les camions sont toujours plus nombreux, 300 à 350 camions par jour. Et dans les ports chinois, 227 000 tonnes de bananes sont arrivées le mois dernier : un record.

Le JT

Les autres sujets du JT