Thaïlande : visite dans les champs du pays de l'ananas

L'ananas est le deuxième fruit exotique le plus cultivé au monde, après la banane. La Thaïlande en est l'un des principaux pays producteurs. L'ananas est même utilisé dans l'industrie textile.

C'est dans d'immenses champs, situés dans le district de Pluak Daeng, en Thaïlande, que l'on cultive des ananas, le deuxième fruit exotique le plus cultivé dans le monde, après la banane. Le royaume est aujourd'hui le premier producteur mondial d'ananas en boîte. "Pour avoir un ananas, cela prend 14 mois, explique Pinyu Sabarun, producteur. D'abord huit mois, juste pour que la plante pousse. Ensuite, on met des engrais pour obtenir ce fruit, qui va grandir en cinq mois et demi."

Des ananas transformés en vêtements

Il faut un climat chaud et humide, ainsi qu'une température comprise entre 20 et 30°C pour que les plants s'épanouissent. Ici, la récolte se fait à la main, tout au long de l'année, car les ananas ne poussent pas au même rythme. Avec une certaine dextérité, les couronnes de feuilles sont coupées directement dans les champs, car ces fruits-là sont destinés à l'usine. Les ouvriers sont par ailleurs payés à la tonne récoltée. Dans la journée, ils auront gagné 13 euros, soit presque deux fois plus que le salaire minimum en Thaïlande.

L'ananas génère aujourd'hui plus de 200 millions d'euros en Thaïlande, et pourrait bientôt alimenter un nouveau business. Ainsi, les déchets organiques d'un champ d'ananas, une fois la récolte terminée, s'intègrent dans une filière de revalorisation qui intéresse beaucoup l'industrie textile. Dans un atelier de tissage unique en son genre dans le pays, des feuilles d'ananas récupérées dans ces champs sont broyées pour en extraire les fibres végétales, qui serviront ensuite à confectionner des vêtements.