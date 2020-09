Thaïlande : des canards pour aider les agriculteurs

Une coulée surprenante se dirige vers la rizière, 10 000 canards sont guidés par leur instinct vers un but ultime : dévorer les parasites nutriments qui se sachent dans les chaumes de riz. "Ils mangent les escargots jaunes et les résidus des balles de riz qui jonchent le champ après la moisson", explique Prang Sipipat, riziculteur sur ce terrain de plus de 67 hectares.

Une semaine seulement, pour nettoyer toute l’exploitation

Autre avantage de la présence des canards : les animaux piétinent les sols avec leur pattes, de quoi le rendre ensuite plus facile à labourer. Après avoir passé plus d’une semaine à tout dévorer, les canards retournent à la ferme. Une méthode écologique qui se répète en moyenne trois fois par an, après chaque récolte de riz.