Tarascon : une ferme du futur, sans champ

Une ferme de Tarascon (Bouches-du-Rhône) ne connaît ni la pluie, ni le gel, ni l’alternance des saisons. L’air qui y circule est traité. Pas de champ, tout se passe à l’intérieur, avec des hautes technologies. Un robot récolte le basilic à maturité. Avec sa tablette, l’ingénieur maîtrise tout de ses plantes, qui ont trois semaines. "On sait ce qu’il y a dans chaque machine. Ce qui est en cours d’irrigation, en cours de climat, quand est-ce que c’est à récolter. Le robot aussi le sait, c’est pour cela que là, il fait les manipulations lui-même", explique Vincent Truffault, responsable agronome.



La culture de plantes aromatiques dans des cylindres

Les cultures en cylindre sur trois niveaux représentent dix fois moins d’espace au sol. Basilic, persil ou coriandre sont cultivées dans des cylindres, avec un arrosage sur la racine, ciblé et rationné. "L’irrigation se passe par micro-doses et on va apporter uniquement les besoins de la plante sur la journée donc on va faire une économie assez importante. En plein champ, on va utiliser 300 L [d’eau] pour faire un kilo de basilic alors que chez nous, on va utiliser environ 10 L pour faire un kilo", affirme le responsable agronome.