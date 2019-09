Sécheresse : dans l'Indre, des poissons sont pêchés pour être sauvés du manque d'eau

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Il y a toujours 87 départements en alerte sécheresse en France, mercredi 18 septembre. La situation est critique dans certaines régions, avec des restrictions d'eau. Dans l'Indre, certains étangs sont quasiment secs. Dans la Brenne, la faune est menacée et des poissons meurent, car ils n'ont pas assez d'eau. C'est pour cela qu'une opération de sauvetage d'urgence a eu lieu mercredi.

30% des poissons perdus

"Là, on les pêche pour les sauver", explique un pisciculteur. "On va les mettre en stock dans un bassin pour l'hiver", indique-t-il. Il a déjà perdu 30% de ses poissons d'élevage, essentiellement des carpes, brochets, sandres et gardons, tous victimes de la chaleur. L'eau étant trop chaude, les poissons meurent. "On a eu du 30 ou 31°C ces derniers jours. Donc l'eau est montée à 25 ou 26°C", détaille le pisciculteur. L'étang ne fait que 3 hectares, au lieu de 50 actuellement.

Le JT

Les autres sujets du JT