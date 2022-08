Sécheresse : après un été dévastateur pour les cultures, les agriculteurs en difficulté

Des sols grillés par le soleil, des prairies transformées en champs de paille. Impossible donc pour les éleveurs de nourrir leurs bêtes. Et c’est justement cette difficulté que le ministre de l’Agriculture évoque mardi 24 août, au micro de franceinfo. L’élevage, bientôt au premier rang des victimes. "On a des prairies qui ressemblent plutôt à des paillassons", reconnaît Marc Fesneau, ministre de l’Agriculture. "On a une difficulté pour les éleveurs de trouver de l’alimentation pour les animaux", ajoute-t-il.

Des aides annoncées

Le ministre a d’ores et déjà annoncé les premières aides pour les agriculteurs. Parmi ces mesures, la mobilisation le plus rapidement possible du régime de calamité agricole pour les cultures éligibles, celles qui ne sont pas assurables. Mais aussi le report des cotisations sociales, l’exonération de la taxe sur le foncier non bâti et des dérogations aux exigences des cahiers des charges pour un certain nombre des appellations contrôlées. L’avance PAC elle, sera revalorisée. Objectif : préserver au maximum les trésoreries. "On va être plutôt à 75%, ce qui permet de remettre dans la machine de la trésorerie pour les éleveurs", précise le ministre de l’Agriculture. La question de l’utilisation des eaux usées pour notamment l’irrigation ou encore l’arrosage des espaces verts est à l’étude.