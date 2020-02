Salon de l'agriculture : à la découverte des Pays de la Loire

Pour chaque département, chaque région, c'est un passage obligé. Le Salon de l'agriculture s'est ouvert ce 22 février à Paris. En plus des agriculteurs présents pour faire connaitre leurs métiers, c'est l'occasion pour les collectivités de promouvoir leurs spécialités culinaires. Au stand des Pays de la Loire, on met ainsi en avant le sel de Noirmoutier (Vendée), le vin d'Anjou, la brioche ou encore le fondant au chocolat de la Baule (Loire-Atlantique).

"Sans agriculteur, pas de paysage"

L'agriculture, raconte Yannick Mille, chargé de mission Food'Loire, ce sont "des femmes, des hommes qui passent l'année à travailler sur leurs entreprises, leurs exploitations, et qui façonnent leur territoire, parce que sans agriculteur, il n'y a pas de paysage. Et le temps d'une grosse semaine, viennent à la capitale, montent à Paris pour proposer leur savoir-faire en terme d'élevage au niveau des animaux et de transformation des produits que vous pouvez consommer ici".

