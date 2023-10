Réchauffement climatique : comment l’agriculture peut-elle s’adapter au manque d’eau ?

Durée de la vidéo : 2 min

Comment l’agriculture va-t-elle s’adapter au manque d’eau imposé par le réchauffement climatique ? Cela passe par de nouvelles variétés de fruits, de légumes et de céréales. Décryptage.

Des melons d’été à côté des courges d’automne, quel avenir pour nos fruits et légumes de saison, quand nos saisons sont bouleversées par le réchauffement climatique? Les scientifiques prévoient une France de plus en plus sèche d’ici la fin du siècle. Une piste pour la nourriture du futur pourrait se trouver dans une école d'ingénieurs à Beauvais, dans l’Oise. Des chercheurs y testent la culture du Sorgho, une céréale africaine déjà cultivée en France pour l’alimentation animale, mais qui pourrait bientôt se retrouver dans nos assiettes.

De nouvelles variétés adaptées au changement climatique

Les agriculteurs sont de plus en plus victimes de ce climat qui change, des aléas qui ont causé une chute des rendements l’an dernier, -10 à -30% sur certaines filières. Pour consommer moins d’eau, un agriculteur du Tarn et Garonne a planté une nouvelle variété de prune, venue d’Israël et adaptée au changement climatique. Mais certaines pommes ou poires cultivées en France pourraient disparaître de nos campagnes.