Pyrénées-Orientales : les premières cerises de Céret sont arrivées

Aux portes du massif pyrénéen des Albères, la ville de Céret (Pyrénées-Orientales) affiche fièrement sa star locale : la cerise. Sur les étals, les panneaux de la ville ou en publicité, ce fruit est partout. Selon certains, c'est dans cette commune que les premières cerises de l'année, en France, sont en vente. Les points de vente éphémères fleurissent même sur les bords de la route pour attirer les clients.

Une quarantaine de producteurs

Une variété précoce, la burlat, a fait la renommée de cette petite ville. Même les Espagnols viennent s'en procurer ici. Stéphane Labat, producteur et vendeur de cerises de Céret, assure en vendre une centaine de kilos par jour. Des dizaines de milliers de cerisiers s'étendent sur la plaine, avec une quarantaine de producteurs. Propriétaire de six hectares comme son père et son grand-père, José Saqué en fait partie. Pour pouvoir récolter dès la fin du mois d'avril, cet arboriculteur a un secret : un emplacement unique, près des montagnes, qui empêche ses fruits d'être touchés par les aléas climatiques. "Nous sommes dans une cuvette, à l'abri du vent. Les conditions idéales pour la culture de la cerise", assure-t-il. La cueillette doit durer jusqu'en juin.