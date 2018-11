Pouvoir d'achat : le prix des carottes flambe

Sur ce marché de Saint-Broladre (Ille-et-Vilaine), le prix du kilo de carottes varie entre 1 € 60 et 1 € 80, et monte jusqu'à 1 € 90. Sur un autre marché à Rennes (Ille-et-Vilaine), le prix de certains légumes s'est envolé avec, en haut de la liste, la carotte. Par rapport à 2017, son prix a augmenté de plus de 40%. Des prix plus élevés, car les maraîchers ont moins de marchandises à vendre.

En rendement qui a baissé de 30%

"On a les conséquences du printemps qu'on a subi, car au mois de juin il faisait tellement beau, les plantations n'ont pas été mises en temps et en heure, et dans de bonnes conditions. Il n'y a pas du tout les mêmes rendements", explique une maraîchère sur ce marché de Rennes. Dans ce champ de carottes près de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), Arnaud Rouaux se souvient que cet été, pour la première fois, faute de pluie, il a dû arroser ses champs. "On a passé beaucoup de temps en arrosage par rapport aux autres années", explique-t-il. Le rendement a baissé de 30%. Cette année, il y a trop de petits légumes, qui sont invendables. Le manque d'eau a fait perdre à la carotte quelques précieux centimètres.