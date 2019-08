VIDEO. Pénuries d'eau : un épisode de sécheresse sans précédent ?

Des étangs quasiment à sec, des poissons à la limite de l'asphyxie, des cultures menacées : la sécheresse est-elle d'une ampleur inédite. Aujourd'hui, 87 départements français sont touchés. Certains d'entre eux, notamment en Corrèze, voient une limitation des prélèvements d'eau réservés aux usages prioritaires (santé ou eau potable).

Un déficit de pluie depuis 2018

Depuis septembre 2018, les départements concernés sont victimes d'un déficit de pluie. En Corrèze, les sources sont quasiment à sec. "Le caractère aggravant, c'est qu'on a observé une longue période de temps sec entre fin juin et fin juillet ponctué par deux canicules d'une remarque et exceptionnelle intensité puisqu'on a battu des records", développe Ludovic Lagrange, météorologue Météogroup. Certains habitants sont ravitaillés en eau portable par des camions-citernes et sont appelés à réduire leur consommation.

