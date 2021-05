PAC : des agriculteurs occupent le siège de Pôle emploi à Paris avant d'être évacués par la police

Ils réclament à l'exécutif une Politique agricole commune européenne (PAC) qui préserve et développe l'emploi. Environ 200 paysans de toute la France ont manifesté jeudi 27 mai pendant plus de cinq heures dans et devant le siège de Pôle emploi à Paris. Une trentaine de militants ont envahi le hall d'entrée dès la fin de matinée pour réclamer un entretien avec la direction générale de Pôle Emploi, afin de "négocier un rendez-vous avec Emmanuel Macron", a expliqué Véronique Marchesseau, secrétaire générale de la Confédération paysanne. Devant le bâtiment, un peu plus de 150 manifestants, hommes et femmes, ont bloqué la rue, avec force ballots de paille et cageots de bois, organisant un barbecue dans une ambiance bon enfant, à quelques encablures du périphérique.

Vers 19 heures, la manifestation a été totalement dispersée par les policiers, dans une certaine confusion, après plusieurs charges sur les manifestants pour évacuer certains d'entre eux. Un des responsables des forces de l'ordre a proposé aux manifestants de contrôler leur identité et de les laisser partir sans les verbaliser, avant de changer d'avis, a rapporté Nicolas Girod, porte-parole de la Confédération paysanne. Certains manifestants ont été verbalisés, mais pas tous, selon ce responsable, qui a dénoncé une "pression sur les organisations syndicales" : "On veut emmerder les gens qui veulent manifester, qui veulent affirmer fortement mais de manière non violente" leurs revendications.