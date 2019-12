Olive : année noire pour les producteurs

Dans le domaine de Spéracède, dans les Alpes-Maritimes, le sol est jonché d’olives. Une catastrophe pour la productrice. "On a eu des mauvaises conditions météo dès le début de l’année, froid, grêle ensuite", explique Claude-Sabine Martin, productrice d’olives. Elle n’a rien récolté, car le peu qui restait a été nécrosé par les piqûres de mouches. "Nous avons vraiment un gros problème de pression de mouches. C’est la première année ou les olives sont si moches. Depuis 2000 ou je me suis installée, je n’ai jamais vu ça", se désole-t-elle. Sa propriété s’étend sur deux hectares. Un domaine plusieurs fois primé, qui produit la caillette, la fameuse olive niçoise, une appellation d’origine protégée. Mais après plusieurs années compliquées, elle a dû se diversifier : elle s’est lancée dans les chambres d’hôtes.

Les producteurs dans l’incertitude

De l’autre côté du département, même constat. Laurence Lessatini, productrice d’olive, constate les dégâts : il y aura six tonneaux de récoltés, contre 200 dans les bonnes années. "On ne sait pas où on va, on peut que faire avec, avec ce que la nature nous donne chaque année. Mais c’est de pire en pire, cette année, on ne comprend pas", regrette-t-elle.