Oise : un agriculteur condamné à verser des indemnités à ses voisins pour des nuisances liées à son exploitation

Mercredi 11 mai, à Saint-Aubin-en-Bray (Oise), Vincent Verschuere, agriculteur, a trois mois pour réduire les bruits et les odeurs causées par sa ferme, sous peine de voir ses bâtiments détruits. "Le juge, finalement, vient de dire que ce n'est pas un problème de gestion de l'exploitation, de propreté ou ce genre de choses, mais de proximité avec les habitations", déclare Vincent Verschuere. Son exploitation est située à 50 mètres des premières maisons. La loi impose au minimum 100 mètres d'écart, mais l'éleveur avait obtenu une dérogation.

Six voisins proches ont porté plainte

L'agriculteur est aujourd'hui condamné pour troubles anormaux du voisinage et doit payer des indemnités, qu'il ne peut pas régler maintenant. Six de ses plus proches voisins ont porté plainte et trois ont déménagé. Des habitants avaient manifesté en soutien à l'éleveur le 6 mai. "Ce qui est le plus désolant, c'est quand même l'intolérance d'un certain nombre de personnes", regrette Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.