Normandie : des agriculteurs ouvrent leurs champs à des glaneurs solidaires

En Normandie, des maraîchers s’organisent pour que plus rien ne se perde dans les champs. Ils se mettent en relation avec des associations d’aide alimentaire pour que les légumes encore dans les champs après la récolte ne soient pas perdus.

Après le passage des machines agricoles, il reste environ 5% de la récolte dans les champs. Pour être sûrs que les légumes encore sur place profitent à ceux qui en ont besoin, des agriculteurs ont mis au point un outil qui permet d’organiser le glanage. Les agriculteurs donateurs sont mis en relation avec les associations d’aide alimentaire ou des bénévoles. Les élèves du BTS agricole de Saint-Pierre-en-Auge, dans le Calvados, participent à une récolte solidaire.



"C’est important de donner aussi un peu de temps pour les autres"

Ils ramassent des oignons pour les plus démunis. Comme tous les ans, une agricultrice ouvre son champ aux étudiants volontaires. "Ça fait sens de remettre ça aux Restos du Cœur et aux personnes qui ont faim en général", commente Baptiste Moan, étudiant en BTS agronomie, productions végétales. Avec d’autres, il est chargé de ramasser les oignons qui échappent aux machines et sont perdus pour la vente. "J’aimerais que les jeunes générations se rendent compte que c’est important de donner aussi un peu de temps pour les autres", explique Mathilde Vermes, de la ferme D’Ailly.