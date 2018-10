Mayenne : le sommelier qui a donné ses lettres de noblesse au cidre

Éric Bordelet se présente comme un cidriculteur, mais lui se sent d'abord vigneron. Il a appris le métier tout seul et a mis 15 ans à confectionner un des meilleurs cidres de France, présent sur les plus grandes tables et vendu partout dans le monde. Dans les années 80, il était la star des sommeliers de Paris. Mais à la retraite de ses parents, il revient sur ses terres en Mayenne et devient producteur indépendant de cidre de pommes et de poires. Dans ce verger, tout est ramassé à la main et choisi à même le sol. Pour faire un cidre haut de gamme, Éric Bordelet mélange une quarantaine de variétés de pommes et de poires qu'il cultive sur cinq hectares.

Près de 100 000 cidres et poirés sortent de la maison familiale

Certaines parcelles ont 20 ans, d'autres plus de 200 ans. Pendant 15 ans, Éric Bordelet a essayé différents assemblages, utilisé les mêmes techniques que pour faire du vin. Au début il ne produisait que 200 bouteilles par an avec son épouse. Aujourd'hui, ce sont près de 100 000 cidres et poirés qui sortent de la maison familiale. 70% de la production est destinée à l'exportation. Avec ses vendanges à la main et ses variétés rustiques, le cidre d'Éric Bordelet a un prix : entre 7 et 17 euros la bouteille, jusqu'à quatre fois le prix d'un cidre traditionnel.

