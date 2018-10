VIDEO. Réforme des retraites : on vous explique en dessins ce que le nouveau système à points va changer

On comptait les trimestres de cotisations, on pourrait bientôt comptabiliser les points. Mais qu'est-ce que ce nouveau système de retraite va changer au juste ? Prenons l'exemple de Mme Béraud, salariée dans la grande distribution. Pour chaque année de travail, elle va accumuler des points. En début de carrière, son salaire de 1 400 euros nets lui donnera droit à un certain nombre de points.

Vers un seul et même régime de retraite

Puis ce nombre de points augmentera en même temps que son salaire. Quand elle quittera son supermarché pour partir à la retraite, tous ses points seront convertis en pension. Pour madame Béraud, c'est un bouleversement. Parce que si elle partait aujourd'hui, ce serait les 25 meilleures années de son activité qui seraient prises en compte. Avec le système à points, c'est l'ensemble de sa carrière qui va compter. Mais outre le cas de madame Béraud, ce système de retraite devrait surtout mettre fin au mille-feuille de 42 régimes de retraite différents qui existent aujourd'hui.

