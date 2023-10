Les politiques agricoles ne sont pas à la hauteur du défi climatique, pointe l'OCDE

Le secteur a bénéficié de 851 milliards de dollars de soutien par an entre 2020 et 2022. Mais les experts jugent que la majorité des aides ne facilitent pas les efforts déployés par les agriculteurs.

Temps de lecture : 1 min

Inefficaces, mal ciblées, potentiellement mauvaises pour l'environnement... La majorité des politiques mises en place à travers le monde pour soutenir l'agriculture ne permettent pas au secteur de bien se préparer au changement climatique, relève, lundi 30 octobre, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Au total, le secteur agricole a bénéficié de 851 milliards de dollars de soutien par an entre 2020 et 2022. "Si certaines peuvent favoriser l'adaptation, la majorité ne facilitent pas vraiment, voire entravent, les efforts déployés dans ce sens par les producteurs", explique le document.

Alors que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a récemment alerté de "phénomènes météorologiques extrêmes" de plus en plus fréquents et graves, qui frappent durement l'agriculture (3 592 milliards d'euros de pertes en récoltes et productions animales en 30 ans), l'OCDE souligne que "le changement climatique crée des conditions défavorables pour les cultures dans la plupart des régions du monde".

Le gros des aides actuelles peut toutefois "empêcher des changements structurels nécessaires" en encourageant par exemple les agriculteurs à se concentrer sur quelques produits, ce qui "les empêche d'en planter d'autres en réponse à l'évolution" du climat, note Mathias Cormann, secrétaire général de l'OCDE. Plutôt que de "renforcer les structures de production existantes" comme le fait actuellement "l'essentiel" du soutien, "il faut des politiques agricoles qui favorisent l'agilité et incitent à s'adapter dans un environnement en mutation", détaillent les experts. Le rapport intervient à un mois de la conférence internationale pour le climat COP28 à Dubaï, censée établir officiellement que les objectifs de l'accord de Paris ne sont, pour l'instant, pas tenus.