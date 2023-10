COP28 : plus d'une centaine d'entreprises appellent les gouvernements à s'attaquer aux énergies fossiles

Un peu plus d'un mois avant la conférence à Dubaï, Nestlé, Bayer ou encore Ikea estiment qu'il est difficile de "réaliser cette transition" sans soutien étatique.

Bayer, Volvo, Décathlon, Ikea, Nestlé, Danone, Heineken, eBay, Unilever... A un peu plus d'un mois de la COP28 à Dubaï (Emirats arabes unis), plus d'une centaine d'entreprises appellent les gouvernements à s'attaquer aux énergies fossiles pour respecter "l'objectif ultime" de 1,5°C de réchauffement maximum. "Nos entreprises ressentent les effets et le coût de l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes dus au changement climatique", peut-on lire dans une déclaration cosignée lundi 23 octobre par 131 entreprises. Certaines sont issues de secteurs justement pointés pour leur impact environnemental.

"Nous ne pouvons pas réaliser cette transition de manière sûre et efficace seules. Les institutions financières, les producteurs de combustibles fossiles et les gouvernements ont tous un rôle crucial à jouer", poursuivent ces entreprises, demandant notamment aux gouvernements de "fixer des objectifs et un calendrier pour l'élimination progressive des combustibles fossiles", c'est-à-dire sans captage ou stockage du CO2.

La question des énergies fossiles, source prépondérante des émissions de gaz à effet de serre, sera clé lors des négociations climat supervisées par l'ONU à la COP28 de Dubaï. Nombre de pays, dont ceux de l'UE, pousseront pour la quasi-élimination des combustibles brûlés sans captage ni stockage du carbone.