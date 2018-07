Les idées claires : sécurité alimentaire, mangeait-on mieux avant ?

Viande de cheval à la place du bœuf, pesticides interdits dans nos aliments, sucres ajoutés, exhausteurs de goût, lait ou œufs contaminés... Les scandales alimentaires s'enchaînent et il est de plus en plus difficile d'avoir confiance dans le contenu de notre assiette.

Entre nos plats préparés ultra-transformés et nos légumes cultivés hors saison et hors sol, notre alimentation a-t-elle encore quelque chose en commun avec celle de nos arrière-grands-parents, qui cultivaient eux-mêmes leur potager ? Et surtout, mangeait-on vraiment mieux avant ?

Marion Guillou, ancienne présidente de l'Inra, présidente d'Agreenium, spécialisée en sécurité alimentaire répond à nos questions dans cet épisode des Idées claires.

"Les Idées claires", un programme hebdomadaire vidéo et audio

