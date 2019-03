La fraise gariguette arrive sur les marchés

À Fourques, dans le Gard, la plupart sont encore vertes. Les premières gariguettes font leur apparition timidement. "50 à 80 kilos, c'est ce que l'on ramasse, et d'ici 15 jours on va attaquer entre 400 et 500 kilos et mi-avril on va arriver à 1,5 à 2 tonnes par jour", explique Michael Llorens, gérant d'une exploitation. Une récolte en avance de deux semaines grâce au beau temps, c’est une bonne nouvelle pour les clients gourmands. "C'est un bonheur", précise une cliente. "Très juteuse, on sent le retour du soleil", indique un second.

Des gariguettes jusqu'en juin

Une chair parfumée, un goût légèrement acidulé, la transition parfaite vers le printemps. "Ils en ont marre de manger des poireaux et des endives, les premières fraises cela fait toujours plaisir", explique Étienne Marti, primeur sur le marché d'Arles (Bouches-du-Rhône). La gariguette va prendre ses quartiers sur les marchés jusqu'en juin.

Le JT

Les autres sujets du JT