La déconsommation de plus en plus favorisée par les Français

Le caddie parle de lui-même : produits Label rouge, bio et autres se disputent la place des courses chargées, comme c'est le cas sur ce parking d'un supermarché niçois. "Oui, je fais attention. Je fais plus attention aux produits français, surtout lorsqu'il s'agit de viande ou de poulet", admet cette cliente. Un autre consommateur explique un réflexe désormais habituel dans son quotidien : "je regarde les étiquettes, en particulier si je vois 'sans huile de palme'. Je compare les prix et la qualité".

Supermarché : baisse des ventes, et hausse du chiffre d'affaire

Depuis deux ans, les grandes surfaces vendent moins de produits, soit une baisse de 1% pour les six premiers mois de 2019. Une légère baisse mais synonyme de volumes considérables. Pourtant, le chiffre d'affaire augmente, avec une hausse de 1,5% au premier semestre 2019. La raison ? Les Français privilégient des produits de meilleure qualité et un prix au-dessus de la moyenne.

