La baisse des ressources en terres et en eau menace la sécurité alimentaire

Pour répondre à ces défis majeurs, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture préconise entre autres de "développer à grande échelle une production plus responsable sur le plan environnemental et plus intelligente face au climat".

Le constat est alarmant. Les ressources en terres et en eau de la planète se détériorent fortement sous l'effet des activités humaines, au point que certains systèmes sont "au bord de la rupture", a averti, jeudi 9 décembre, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

Dans un volumineux rapport sur "L'Etat des ressources en terres et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde", la FAO souligne les difficultés que cela risque d'engendrer pour nourrir une population mondiale qui devrait atteindre près de 10 milliards de personnes en 2050.

Le nombre de personnes sous-alimentées augmente

Du fait de l'urbanisation rapide et de la hausse de la population mondiale, la demande en produits alimentaires a augmenté. Le nombre de personnes sous-alimentées a recommencé à augmenter, passant de 604 millions de personnes en 2014 à 768 millions en 2020.

Par ailleurs, la dégradation des terres liée à l'activité humaine, la raréfaction de l'eau et le changement climatique augmentent les niveaux de risque pour la production agricole "dans des endroits où la croissance économique est la plus nécessaire", note le rapport. Sans changement de cap, la production des 50% de nourriture en plus dont le monde devrait avoir besoin pourrait entraîner une hausse des prélèvements d'eau destinés à l'agriculture pouvant aller jusqu'à 35%. Ce qui "pourrait entraîner des catastrophes écologiques, accentuer les rivalités autour des ressources et favoriser l'apparition de nouveaux problèmes et conflits sociaux", estime la FAO.

Pour répondre à ces défis majeurs, la FAO préconise entre autres de "développer à grande échelle une production plus responsable sur le plan environnemental et plus intelligente face au climat".