Jardins d\'été : un air de Japon souffle en Normandie

Il est des endroits où la nature semble avoir d'elle-même concentré tous ses trésors. Ce jardin du sud Cotentin (Manche) en fait partie, à un détail près, la main d'un homme a tout façonné : celle de Michel Le Forestier. Fasciné par les symboles et l'histoire de l'Orient, le jeune retraité d'alors décide de créer un jardin japonais. Il fabrique des plants d'eau artificiels, plante des centaines de végétaux, et les taille pendant des journées entières. Une transparence entre les végétaux, qui vise à toujours voir au-delà des plus grands végétaux. Le jardinier, un ancien CRS, a parfois du mal "à d'adapter à la nature et à la forme des arbres."

"C'est un endroit magique"

Du printemps à l'automne, les visiteurs sont bienvenus au jardin. Au gré de saisons, la physionomie du lieu ne cesse d'évoluer. "C'est un endroit magique", selon cette visiteuse. Dans un jardin japonais, il faut prendre son temps pour réfléchir. Beaucoup de choses sont symboliques, comme la cascade qui évoque le chemin d'une vie toujours chaotique : de la chute jusqu'au calme et à la sérénité.

