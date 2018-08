Jardin du dimanche. Faire ses graines de tomates

La graine de tomate a la capacité de germer pendant quatre années après sa récolte. (Getty Images)

Tomates, courgettes, concombres, haricots… On récolte les légumes à foison au mois d'août. Et si vous en profitiez pour faire un stock de leurs semences ? Débutez donc avec les tomates.

Faire ses graines est un jeu d'enfant

Vous allez en effet le constater : la technique pour récupérer leurs graines est simplissime. Sélectionnez les meilleures tomates, celles qui sont le plus à votre goût. Ce peut être les plus résistantes à la sécheresse, les plus productives, les plus précoces. Ou les plus belles, les plus goûteuses. Cela peut également être une variété ancienne que vous voulez sauvegarder : à chacun ses critères pour élire sa tomate favorite.

Récupérez vos semences

Vous avez choisi vos tomates. Passons maintenant à la technique. Prenez un fruit, le plus mûr possible. Versez dans un verre ses graines avec la gelée qui les enveloppe. Ajoutez un petit peu d'eau minérale ou encore mieux, de l'eau de pluie (l'eau du robinet contient du chlore qui gêne le processus).

Laissez le récipient dans un lieu tempéré (la cuisine par exemple). Vous verrez qu'au bout de quelques jours, une fine pellicule blanche se forme à la surface du liquide. C'est tout à fait normal. Et même nécessaire ! Il s'agit d'une fermentation qui garantit la future germination des graines.

Versez alors les graines dans une passoire et nettoyez les délicatement sous l'eau du robinet. Etalez-les sur un torchon ou un papier qui absorbera l'humidité. Lorsque les graines sont bien sèches, versez-les dans une enveloppe en papier. Etiquetez tout de suite ces sachets improvisés. Indiquez, (au crayon bille ou à papier jamais au feutre) le nom de la variété de la tomate et, surtout, la date de la récolte. En effet, les graines ne se conservent pas indéfiniment. Celles de la tomate, elles, ont la capacité de germer durant environ quatre ans après leur collecte.

Des plantes adaptées à leur terroir

Que nous enseigne cette récupération de graines ? Que le jardinier dispose de bien des moyens pour limiter ses achats. En récoltant ses graines, non seulement il devient plus autonome mais il sélectionne ses plantes qui deviennent de plus en plus adaptées aux conditions de son jardin, à son terroir.

Pour aller plus loin

Deux ouvrages :

- Produire ses graines bio, légumes, fleurs et aromatiques/ Christian Boué.- Terre vivante. Entretien avec l'auteur.

- Le plaisir de faire ses graines/ Jérôme Goust.- Editions de Terran