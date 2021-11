Japon : Daisugi, une solution à la déforestation

A. Miguet, G. Caron, C. Cesar, H. Yamaska

Au Japon, on y pratique le Daisugi, une pratique qui consiste à faire pousser des arbres sur une même souche, et qui pourrait être une solution à la déforestation.

Les montagnes de Kitayama au Japon, sont recouvertes de ces forêts de cèdres japonais. Il s'agit de cèdres particuliers, aux branches multiples, s'élançant plus haut vers le ciel. Elles poussent à la verticale, une technique ancienne vieille de huit siècles. C'est une méthode presque magique contre la déforestation. "C'est le Daisugi, quand on le regarde, on a l'impression qu'il y a plusieurs arbres. En fait il n'y en a qu'un", décrit Yoshiya Matsumoto, directeur de la Fédération du bois.



Sur un seul arbre, collecter du bois pendant 300 ans

Ce bûcheron à la fibre écologiste, avec des boutures, parvient à faire pousser en quelque sorte, des arbres sur d'autres arbres. Cette technique s'appelle Daisugi, littéralement "table de cèdres". Ces longues tiges du conifère sont de meilleure qualité, et deux fois plus robustes. Avec le Daisugi sur un seul arbre, du bois peut être collecté pendant trois-cents ans.