Inflation : le prix du lait va augmenter pour mieux rémunérer les éleveurs

France 3

Le juste prix pour le lait est un prix de plus en plus élevé. Ce produit subit l’une des plus fortes inflations, avec une augmentation de 13 % en grande surface. Le prix du lait va bientôt dépasser les 1 euro.

Un lait plus cher en rayons : 1 euro le litre pour mieux rémunérer les éleveurs. Une augmentation qui devrait bientôt devenir réalité. Les consommateurs sont prêts à mettre la main au porte-monnaie. "Les gens ne gagnent pas leur vie en travaillant sept jours sur sept", déclare une cliente. "Si le partage de la marge est correct, ça me paraît satisfaisant pour les producteurs", ajoute un consommateur. À l’origine de cette hausse, l’augmentation du prix payé par le géant Lactalis à ses éleveurs, de 33 à 49 centimes le litre de lait.



Lactalis demande 15 % d’augmentation à la grande distribution

Pour le producteur Joël Barthe, cette revalorisation est un soulagement. "C’est une bouffée d’oxygène, on l’attendait vraiment et il fallait qu’elle arrive le plus tôt possible", déclare-t-il. Pour financer cette hausse de tarifs, Lactalis demande 15 % d’augmentation à la grande distribution, mais la hausse sera-t-elle visible dans les rayons ? Oui, mais pas forcément dans l’immédiat, selon Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution. Pourtant, vendredi 21 octobre, certains ont annoncé avoir déjà relevé le prix de leur marque distributeur pour pouvoir augmenter leurs éleveurs.