Haute-Savoie : à l\'approche de l\'automne, la fin de l\'alpage

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les 60 vaches de François Thabuis, éleveur fromager, profitent de leurs derniers instants à 1 700 mètres d'altitude. Elles viennent de passer quatre mois en alpage dans le massif des Aravis (Haute-Savoie) qui a bien changé. Désormais, l'été s'achève et l'herbe se raréfie dans la prairie. L'automne transforme peu à peu une montagne qu'il faut maintenant quitter.

Deux heures de marche pour descendre

Comme chaque matin, François Thabuis et son associé se sont réveillés à l'aube pour préparer cette longue journée. Il faut traire les vaches et enlever les petites cloches qu'elles ont portées tout l'été. "L'automne c'est pas la plus belle époque, on va vers des jours plus courts, on va vers l'hiver", déclare Frédéric Ouvrier-Buffet, éleveur. La descente dure 2 heures et demi sur 10 kilomètres. Ils vont perdre 700 mètres d'altitude. Pendant ces heures de marche, la vallée résonne au son des cloches. Les habitants ne manqueraient ce spectacle pour rien au monde.

Le JT

Les autres sujets du JT