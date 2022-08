Guerre en Ukraine : la reprise des exportations céréalières, un soulagement pour plusieurs pays

Le bateau qui a quitté Odessa (Ukraine), lundi 1er août, pour exporter des céréales ukrainiennes "va transporter 26 500 tonnes environ" explique Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof. Mais "il faut mettre ça en perspective par rapport aux 25 millions de tonnes qui sont attendus à exportation. On est sur un volume qui est seulement émergent", tempère-t-il. Ces exportations sont néanmoins de bonnes nouvelles "pour les pays qui dépendent de ces céréales, le Liban en premier lieu", mais aussi l'Égypte et le Maghreb.

Un retour à la normale pas encore d'actualité

Un retour à la normale reste encore lointain et hypothétique, mais l'Ukraine ne bénéficie d'aucune "alternative par la terre", précise le chercheur. "Il nous faudra certainement encore plusieurs mois [avant un retour à la normale], à condition qu'il n'y ait pas de problème de sécurité." La logistique devrait en outre être plus lente qu'en temps normal. La question des normes sanitaires, plus délicates à respecter en temps de guerre, se pose également. L'Égypte a notamment demandé des garanties sur ce point.