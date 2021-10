Grèce : les ruches de l'île d'Eubée détruites par les incendies

C. Gascard, E. Maizy, S. Yannopoulos, D. Xiouras, A. Da Silva

L'été dernier, l'île d'Eubée, en Grèce, avait été dévastée par des incendies. Les flammes avaient aussi détruit plus de 10 000 ruches. Un désastre pour les apiculteurs.

Sur l'île d'Eubée, en Grèce, il ne reste plus qu'un sol noirci à perte de vue, conséquence des incendies de l'été dernier. Pourtant, depuis des années, cette île était, dans le pays, un exemple de biodiversité. Désormais, les apiculteurs sont amers. Plus de 10 000 ruches ont en effet été détruites. Des milliers d'abeilles ont été brûlées, et des milliers d'autres, désorientées par les fumées, ont disparu.

"Je n'ai plus d'énergie pour me battre"

Au total, 40% du miel de la Grèce était récolté ici, principalement du miel de pin. Depuis les incendies, c'est tout un écosystème qui a donc disparu. Le paysage de cette île grecque a été profondément modifié. Nicoleris Giannis, apiculteur, a hérité de la passion pour le miel de sa grand-mère. Avant les incendies qui ont ravagé son île, il possédait 200 ruches, mais il n'a pu en sauver que la moitié. "C'est une catastrophe, déplore l'apiculteur. Pas seulement pour moi, c'est un désastre pour tous les apiculteurs de la région. Pour moi, cette profession, c'est fini. J'ai tout donné, je n'ai plus d'énergie pour me battre." Pour faire face à ce désastre écologique, les apiculteurs s'organisent. Mais ces derniers jugent les indemnités proposées par le gouvernement trop faibles.