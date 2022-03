Grande distribution : les prix des produits alimentaires vont augmenter de 3 à 4 %

Les prix des produits alimentaires vendus en grande surface vont augmenter de 3 à 4%, et cela n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Les négociations annuelles entre les grands distributeurs et leurs fournisseurs se sont terminées dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 mars.

Pendant des mois, les agriculteurs et les industriels se sont affrontés face à la grande distribution pour fixer les prix de leurs produits en rayon. Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 mars, les négociations ont pris fin. Conséquence : le ticket de caisse des Français risque de grimper. Les prix sur le lait, la viande, les œufs ou encore sur la volaille augmenteront de 3 à 4 % en moyenne.

“On fait attention à tout”

En rayon, ces hausses devraient intervenir dès les prochains jours et inquiètent déjà certains clients. “On le vit très mal, on fait attention à tout, on limite les sorties, tout a augmenté”, dénonce l'un d'entre eux. "Quand on calcule sur un mois, c'est énorme, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent", confie une autre cliente. Ces augmentations risquent de se poursuivre dans les prochains mois. Avec la guerre en Ukraine, les tarifs des transports et de l’énergie pourraient également continuer à grimper.