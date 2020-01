Gastronomie : les fruits exotiques ont la cote

Le salon de la gastronomie des outre-mer et de la francophonie se tient actuellement au parc des expositions de la porte de Versailles, à Paris, jusqu'au 2 février. Sur l'un des stands d'un primeur parisien, des fruits exotiques sont présentés. "C'est du pitaya, dit fruit du dragon", indique Selim Gabsi, le primeur, en présentant un fruit à la coque rouge, mais à l'intérieur blanc, piqué de noir. "C'est riche en vitamines, on le mange en dés ou à la petite cuillère et dans une salade fruit c'est très bon", ajoute-t-il.



Un triporteur de fruits

Comme l'indique la journaliste de France Télévisions, Julie Poirier, "les gens sont à la recherche aujourd'hui vraiment de ces fruits un peu particuliers, on veut du bien manger, du sain". "Les fruits exotiques sont tendance sur le marché français depuis une dizaine d'années, +164% de volume", ajoute-t-elle. Salem Gabsi se baladera dans les rues de Paris durant l'été avec un triporteur qui ne contient pas des glaces, mais des fruits.

