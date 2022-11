France : sécheresse, inquiétude des ostréiculteurs, retour de la neige... 24 heures d'actualité dans l'Hexagone

La vidéo d'un hippopotame qui se cogne les dents contre la paroi de sa piscine a choqué sur les réseaux sociaux. Jumbo, la tête d'affiche du cirque Muller, à Draguignan (Var), souffre de mal-être, selon l'association One Voice, qui milite pour sa libération. Pour son propriétaire, ce comportement est normal. Une enquête a été ouverte et un vétérinaire a examiné l'animal vendredi 4 novembre.



Les ostréiculteurs inquiets

Dans le reste de l'actualité, la situation est critique dans le sud du Tarn où deux retenues d'eau sont au plus bas. 45 000 habitants de 16 communes sont appelés à faire des économies drastiques. Avec cette sécheresse historique, l'eau potable pourrait manquer d'ici à 30 jours. Dans l'étang de Thau (Hérault), les huîtres sont en danger, et certains ostréiculteurs ont perdu près de la moitié de leur production à cause de la chaleur de l'automne. Enfin, le froid et la neige sont de retour à Cauterets (Hautes-Pyrénées). Du jour au lendemain, l'été est passé à l'hiver. À 1 800 mètres d'altitude, la neige rassure un peu les professionnels du tourisme à trois semaines du lancement de la saison, même si un redoux est déjà annoncé pour samedi.